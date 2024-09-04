Высокоинтенсивные тренировки улучшили здоровье при ревматоидном артрите

Учёные из Университета Гётеборга, возглавляемые Аннели Билберг, исследовали эффекты HIIT и силовых тренировок на 87 пациентов с ревматоидным артритом. Участники были случайным образом разделены на две группы: группа интервенции (ГИ), которая занималась HIIT и силовыми упражнениями в течение 12 недель, и контрольная группа, которая занималась физической активностью умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Результаты показали значительное улучшение показателей cardiorespiratory fitness (VO2 max) в группе интервенции по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в ГИ наблюдались улучшения в таких показателях, как кислородный пул, обхват талии, сила захвата, общее состояние здоровья и впечатления пациентов от изменений.

Исследование подтверждает, что HIIT и силовые тренировки являются эффективными и хорошо переносимыми методами для улучшения здоровья у пациентов с хорошо контролируемым ревматоидным артритом.

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