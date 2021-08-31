Новые часы Apple Watch Series 7 показали на качественных изображениях

Наука и технологии
Сегодня в 13:06
Новые часы Apple Watch Series 7 показали на качественных изображенияхВыглядят они, конечно, очень «вкусно»
Уже совсем скоро, ближайшей осенью, Apple представит новое поколение своих смарт-часов — Apple Watch Series 7. Судя по всему, девайс получит новый дизайн, впервые с 2018 года.
При этом уже сейчас в сети можно найти высококачественные рендеры часов. Они позволяют увидеть, как будет выглядеть новинка Apple. Поделились же ими наши зарубежные коллеги с портала PhoneArena.
Как минимум, она будет выглядеть максимально лаконично рядом с прочими устройствами компании (iPad Pro, iPhone 12) за счёт «угловатого» дизайна.
Отметим, что согласно прежним утечкам, Apple Watch Series 7 станут в очередной раз крупнее. На этот раз к покупке будет доступно две версии часов — 41 и 45 мм. Отметим, что на самом старте линейки размеры моделей достигали лишь 38 и 42 мм соответственно.