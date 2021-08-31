Новые часы Apple Watch Series 7 показали на качественных изображениях

Отметим, что согласно прежним утечкам, Apple Watch Series 7 станут в очередной раз крупнее. На этот раз к покупке будет доступно две версии часов — 41 и 45 мм. Отметим, что на самом старте линейки размеры моделей достигали лишь 38 и 42 мм соответственно.