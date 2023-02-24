Высокотехнологичные соседи: в Казахстане сети 5G запустят уже в 2023 году

На встрече с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым, президент страны узнал о планах МТС и Kcell развернуть более 7000 базовых станций по всей стране к 2027 году.

В текущем же будут введены в эксплуатацию 486 станций в Астане, Алматы и Шымкенте. Пресс-служба главы Казахстана также раскрыла планы по реализации проектов по обеспечению сёл интернетом, переводу абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на «оптику» и обеспечению высокоскоростным интернетом по технологии GPON жителей многоэтажных домов.

Отмечается, что переход на технологию 5G соответствует программе «Цифровой Казахстан», в рамках которого власти страны намерены улучшить технологическую инфраструктуру и связь.