Высшая степень взаимопонимания: представлен игровой стол, регулирующий высоту на основе привычек пользователя

Что же делает новинку такой особенной? Начнём с того, что высота столешницы полностью регулируема. Благодаря улучшенным двойным электродвигателям, вы с лёгкостью можете поднять или опустить столешницу в пределах от 70 до 110 см.

Производитель уделил особое внимание безопасности, добавив специальные датчики, которые предотвращают столкновения столешницы с препятствиями при поднятии или опускании.

Но Thermaltake не остановилась на этом и добавила в стол «умные» функции. С помощью мобильного приложения, которое отслеживает ваши привычки, стол может автоматически регулировать свою высоту, соответствуя вашему расписанию.