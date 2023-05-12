Высшая степень взаимопонимания: представлен игровой стол, регулирующий высоту на основе привычек пользователя

Высшая степень взаимопонимания: представлен игровой стол, регулирующий высоту на основе привычек пользователяЗвучит как идеальное приобретение для тех, кто много работает за компьютером
Компания Thermaltake, известная своими инновациями в области гейминга, выпустила новый игровой стол — Toughdesk 350 Smart Gaming Desk.
Что же делает новинку такой особенной? Начнём с того, что высота столешницы полностью регулируема. Благодаря улучшенным двойным электродвигателям, вы с лёгкостью можете поднять или опустить столешницу в пределах от 70 до 110 см.
Производитель уделил особое внимание безопасности, добавив специальные датчики, которые предотвращают столкновения столешницы с препятствиями при поднятии или опускании.
Но Thermaltake не остановилась на этом и добавила в стол «умные» функции. С помощью мобильного приложения, которое отслеживает ваши привычки, стол может автоматически регулировать свою высоту, соответствуя вашему расписанию.
У Toughdesk 350 есть ещё одна «изюминка» — поддержка приложений RGB Desk и iTake Engine. Это означает, что вы можете настроить подсветку стола через программное обеспечение или даже со своего смартфона, создавая идеальную атмосферу для каждой игры.
Новинку можно приобрести по цене в $1100.