Наука и технологии
Сегодня в 09:01
Выставка электроники CES 2022 пройдёт в оффлайн-формате впервые с начала пандемии
Привычный ритм жизни возвращается, ура!
Выставка CES 2020 была в числе последних, которую успели провести в традиционном оффлайн-режиме перед началом распространения коронавируса. В 2021 году она, как и все, перешла в онлайн. Но, как оказалось, уже в следующем году CES пройдёт в привычном формате — впервые с начала пандемии.
Это подтвердила Ассоциация потребительских технологий (CTA), заявив, что CES 2022 пройдёт 5 января 2022 года в формате оффлайн-мероприятия в Лас-Вегасе. WSJ пишет, что организаторы выставки намерены серьёзно подойти к вопросу обеспечения безопасности всех участников.
На данный момент известно, что как минимум 1 тыс компании (в том числе Amazon и Sony) примут участие в CES 2022. Во время мероприятия нам могут показать новые поколения различных гаджетов, а также компьютерного железа.
Что там с MWC и IFA, а также их форматами проведения в следующем году — пока что неизвестно.