Выставка картин искусственного интеллекта в павильонах ВДНХ
Если вы уже насмотрелись в интернетах на все эти картины, созданные искусственным интеллектом, может даже сгенерировали что-то своё в каком-нибудь из тг-ботов, то пора выходить на новый уровень. Теперь идём на выставку, созданную нейросетью.
Фото: Робостанция
«Робостанция» на ВДНХ в честь своего дня рождения представила галерею картин, написанных искусственным интеллектом. Общая тематика — связь прошлого и настоящего. Роботов запустили в сюжеты российской истории. Какие-то отсылки к известным произведениям искусства читаются сразу, где-то всё смотрится совершенно по-новому. Извечные фантазии на тему: «а что если бы машина времени существовала?», но в новом эстетическом обрамлении.
Консервативным искусствоведам трудно будет принять подобный формат, но шанс точно стоит дать и посмотреть своими глазами, тем более картины, написанные нейросетью, воспринимаются совершенно по-разному на экранах смартфонов и в реальной жизни, в правильной обстановке и с нужным антуражем.
Если вы не фанат современного искусства, потому что «в нём ничего не понятно, какие-то кляксы и мазня, которую даже ребёнок нарисует», то идти тоже стоит. Не спешите сразу браковать мероприятия за связь с настоящим и digital-вайб, картины в первую очередь выглядят как картины, к которым мы все с вами привыкли. Стоять и 30 минут гадать «а что там нарисовано?» точно не придётся (ну почти). Ещё есть приятное отличие от классической выставки — понравившееся произведения искусства можно будет сразу забронировать или купить.
«Мы рады представить широкой публике нашу новую экспозицию, приуроченную к 8-летию компании! Технологии будущего уже здесь, это ежедневно подтверждается возможностями искусственного интеллекта. Наша цель и миссия - возродить интерес к инженерным наукам в целом и к робототехнике в частности в интересах обеспечения технологического суверенитета России. Сегодня инженерные науки востребованы как никогда, и очень важно с юного возраста развивать в подрастающем поколении талант и поддерживать стремление к изучению технических наук!»
Это идеальный формат, если вы хотите научить ребёнка наслаждаться искусством, а пятичасовой поход в Третьяковку явно не сулит что-то хорошее. Картин не так уж много, концентрация внимания не растеряется, а детский взгляд точно зацепят. Вероятность варианта «мне скучно, когда домой» будет минимальна, причём не только для детей. Всё это можно будет успеть увидеть с 29 апреля по 29 мая.
Помимо новых картин основная экспозиция выставки сохраняется. Не будем лукавить, если вы хотите получить какие-то фундаментальные знания в области робототехники, то вам не по адресу. Душные лекции в университете, а здесь всё так, чтобы понимали и дети и взрослые-гуманитарии.
Мало где есть возможность вживую повзаимодействовать с роботами, которых обычно мы видим только через экран. Самая классная фишка «Робостанции», что всё интерактивное. Очень много
болтливых социальных роботов. Отдельно обратите внимание на робота Бориса и Попрошайку, первый просто украл моё сердечко, и с ним можно обниматься, а второй как минимум заставит улыбнуться и плюс собирает деньги на хорошие дела. Некоторые железяки действительно милые, и если вы переживаете о захвате современными технологиями нашего мира, то они заставят вас немножечко поменять своё мнение и склонят в свою сторону, хитрые машины.
Не все роботы отечественного производства, но об этом говорится прямо, плюс все, кто должен говорить, говорят на русском, так что никаких проблем с межкультурной коммуникацией не будет.
Кстати, если вы до сих пор не успели запрыгнуть в локомотив хайпа и не разобрались, как устроен 3D принтер, то самое время посмотреть на это вживую, а ещё увидеть 3D принтер, который был сделан на другом 3D принтере, а вы думали, как они размножаются?
Конечно, общая атмосфера рассчитана на детей, но и взрослым трудно будет удержаться от возможности чего-то там потыкать, понажимать и поиграть. Так что берите с собой ребёнка (можно не своего, главное потом верните) и под видом детского досуга с чистой совестью можете поучаствовать во всех роботских интерактивах.
В целом и выставка и постоянная экспозиция не очень большие, много времени на «Робостанции» вы не потеряете, для кого-то это плюс, для кого-то минус, но имейте ввиду. Мало где вообще можно так повзаимодействовать с роботами, так что попробовать точно стоит, неплохой способ разнообразить свою прогулку по ВДНХ и увидеть что-то новое.