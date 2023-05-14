Выставка картин искусственного интеллекта в павильонах ВДНХ

«Робостанция» на ВДНХ в честь своего дня рождения представила галерею картин, написанных искусственным интеллектом. Общая тематика — связь прошлого и настоящего. Роботов запустили в сюжеты российской истории. Какие-то отсылки к известным произведениям искусства читаются сразу, где-то всё смотрится совершенно по-новому. Извечные фантазии на тему: «а что если бы машина времени существовала?», но в новом эстетическом обрамлении.

Консервативным искусствоведам трудно будет принять подобный формат, но шанс точно стоит дать и посмотреть своими глазами, тем более картины, написанные нейросетью, воспринимаются совершенно по-разному на экранах смартфонов и в реальной жизни, в правильной обстановке и с нужным антуражем.

Если вы не фанат современного искусства, потому что «в нём ничего не понятно, какие-то кляксы и мазня, которую даже ребёнок нарисует», то идти тоже стоит. Не спешите сразу браковать мероприятия за связь с настоящим и digital-вайб, картины в первую очередь выглядят как картины, к которым мы все с вами привыкли. Стоять и 30 минут гадать «а что там нарисовано?» точно не придётся (ну почти). Ещё есть приятное отличие от классической выставки — понравившееся произведения искусства можно будет сразу забронировать или купить.