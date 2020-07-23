Выведенные в России белые арбузы могут впервые поступить в продажу уже в 2021 году

”В привычных всем арбузах, как, например, в томатах и в красном перце, содержится ликопин — вещество, которое часто вызывает аллергию. В оранжевых и желтых арбузах содержатся различные каротины, как в моркови, тыкве. У некоторых людей они тоже вызывают реакцию, хоть и реже. А здесь красители практически отсутствуют — то есть белый арбуз должен быть еще безопаснее, аллергию вызывать нечему”, — заявил глава селекционно-семеноводческого предприятия “Мастер семя” Артем Соколов.

Также он добавил, что в мире существуют различные сорта белых арбузов, но на данный момент нет никаких свидетельств того, что они полностью съедобны. В то же самое время российские арбузы подобного типа полностью съедобны, при этом они имеют определенный кисловатый вкус. По словам Соколова, связано это с тем, что в российских белых арбузах отсутствуют природные красители.