Выведены специальные генномодифицированные козы с лекарством от рака в молоке

Речь идет о моноклональных антителах, которые на данный момент считаются одним из самых перспективных средств в борьбе с различными раковыми опухолями. И именно получение антител данного типа и является одной из самых важных задач современной биотехнологии.

В итоге исследователи сумели вывести такой вид коз, которые могли бы выделять вместе с молоком и иммуноглобулины класса G к рецепторам эпидермальных факторов роста — нечто подобное уже сейчас содержится в препарате под названием цетуксимаб. Его, к слову, используют в рамках лечения сразу нескольких типов рака, в том числе и плоскоклеточного рака головы и шеи, а также метастатического колоректального.