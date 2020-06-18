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Выведены специальные генномодифицированные козы с лекарством от рака в молоке
Достаточно интересное применение современным научным знаниям
В онлайн-ресурсе bioRxiv была опубликована статья, в котором говорится о крайне интересном прорыве ученых из Новой Зеландии — ими были выведены специальные генномодифицированные козы с лекарством от рака в молоке.
Речь идет о моноклональных антителах, которые на данный момент считаются одним из самых перспективных средств в борьбе с различными раковыми опухолями. И именно получение антител данного типа и является одной из самых важных задач современной биотехнологии.
В итоге исследователи сумели вывести такой вид коз, которые могли бы выделять вместе с молоком и иммуноглобулины класса G к рецепторам эпидермальных факторов роста — нечто подобное уже сейчас содержится в препарате под названием цетуксимаб. Его, к слову, используют в рамках лечения сразу нескольких типов рака, в том числе и плоскоклеточного рака головы и шеи, а также метастатического колоректального.