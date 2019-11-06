Выявлен новый способ кражи данных клиентов банков

Новый способ подразумевает рассылку сотрудникам банков уведомлений, в которых содержатся приглашения пройти стандартную аттестацию, требуя ввести данные от аккаунта корпоративной почты. Таким образом хакеры обеспечивают себя доступом к диалогам с клиентами, в которых могут находится их персональные данные. Данный способ действительно рабочий, поскольку сотрудники не сомневаются в том, что приглашение на обучение касается стандартной процедуры аттестации на работе и вводят логин и пароль от корпоративной почты не задумываясь.

Сообщается, что о новом способе мошенничества стало известно от самих клиентов “Лаборатории Касперского”. По словам экспертов, благодаря нему хакеры могли взломать порядка тысячи рабочих аккаунтов.