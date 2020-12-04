Выявлен новый способ кражи денег с банковский карт

В этих уведомлениях, помимо информации о несуществующей задолженности, предоставлены и реквизиты для ее погашения. ”Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету”, — поделились в ВТБ.

Причем злоумышленники не останавливаются лишь на отправке уведомлений. Так, если клиент не обратил внимание на фальшивый долг, они начинают звонить от лица “управляющей компании”, утверждая о необходимости оплатить якобы долг по квартплате. Помимо прочего мошенники предлагали жертвам сверить данные карты, с которой ранее были совершены платежи, и осуществить текстовую операцию путем СМС.