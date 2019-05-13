Выявлен способ избежать ранней смерти

Исследователи из медицинской школы университета Уэйк Форест в США определились с оптимальным способом снижения риска сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.

Согласно исследованию, им оказалась известная диета DASH, которая признана как лучшая диета для нормализации кровяного давления. В нём приняли участие порядка 4,5 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет.

Опрошенным пришлось ответить на вопросы по частоте потребления разных продуктов питания и размерам порций. Затем их распределили по пяти категориям с учётом того, насколько рацион соответствует диете DASH.

Как оказалось, в возрасте до 75 лет диета оказалась особенно действенной и снижает уровень заболеваемости на 40%. При этом для всего населения в среднем диета не снижает существенно риск сердечной недостаточности.

DASH похожа по своему смыслу на средиземноморскую диету, но исключает жирные молочные продукты и алкогольные напитки.