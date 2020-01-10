Выявлен способ замедлить старение мозга

Так, при помощи специальных инъекций исследователи занимались стимуляцией нервных стволовые клеток гиппокампа мышей. Благодаря данным действиям им удалось увеличить их активность, в связи с чем заметно увеличилось число новообразованных нейронов. По итогу подобного изменения мыши сумели заметно улучшить собственные когнитивные функции, причем как в молодом, так и достаточно преклонном возрасте.

”У молодых особей область мозга, называемая гиппокампом, имеет решающее значение для запоминания мест и событий, а также отвечает за создание карт новых сред. Пожилые особи используют другие структуры, которые больше связаны с развитием привычек. Было очень интересно увидеть, что добавление большего количества нейронов в гиппокамп старых мышей позволило им использовать стратегии, типичные для молодых животных. Речь шла не только о том, насколько быстро они учились, но, скорее, о том, насколько отличался сам процесс обучения”, — рассказали представители Технического университета Дрездена.