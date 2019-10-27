Выявлен вред перехода на зимнее время

Известно, что все страны Европы, кроме России и Белоруссии, в ночь с субботы на воскресенье перейдут на зимнее время. Перевод стрелок на час назад произойдет во всех государствах одновременно, а именно в четыре часа утра в воскресенье.В России переход на зимнее время был отменен еще в 2011 году, оставив летнее время на постоянной основе, что вызвало негодование, поскольку в зимнее время солнце вставало слишком рано. Далее, в 2014 году стрелки вновь перевели на час назад, оставив их в этом положении перманентно.

”Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать”, — поделился заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.

Также врачами отмечается психологический дискомфорт, связанный с переводом стрелок. ”Легковозбудимые люди могут страдать бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт: кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если предстоит перелет”, — рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова.