Выявлена главная причина заболевания вейперов

В рамках исследования ученые взяли биопсию легких 29 больных вейперов, выявив содержание ацетата витамина Е в каждом образце. ”Это первый случай, когда мы обнаружили потенциальное химическое вещество в биологических образцах пациентов с такими повреждениями легких”, — сообщили специалисты.

Известно, что ацетат витамина Е является добавкой в производстве компонентов для вейпов и электронных сигарет. В ходе исследования ученые также выявили содержание тетрагидроканнабинол в 82% образцов, а также никотин, который находился в 62%.