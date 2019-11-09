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Выявлена главная причина заболевания вейперов
Найдено вещество, которое содержится во всех легких исследуемых больных
Центр по контролю и профилактике заболеваний США провел масштабное исследование, которое выявило одну из главных причин загадочного заболевания курящих вейп людей. Так, специалисты связывают рост болезней вейперов с ацетатом витамина Е.
В рамках исследования ученые взяли биопсию легких 29 больных вейперов, выявив содержание ацетата витамина Е в каждом образце. ”Это первый случай, когда мы обнаружили потенциальное химическое вещество в биологических образцах пациентов с такими повреждениями легких”, — сообщили специалисты.
Известно, что ацетат витамина Е является добавкой в производстве компонентов для вейпов и электронных сигарет. В ходе исследования ученые также выявили содержание тетрагидроканнабинол в 82% образцов, а также никотин, который находился в 62%.