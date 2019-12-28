Выявлена опасность продолжительных каникул

В эксперименте было задействовано порядка 47 добровольцев, которых разделили на две возрастные группы: в возрасте от 20 до 30 лет, а также пожилые люди от 60 лет. Так, если до начала эксперимента участники проходили как минимум 10 тысяч шагов в день, то в рамках исследования их попросили сократить физическую активность до 1,5 тысяч шагов.

Выяснилось, что ограничение физической активности привело не только к уменьшению мышечной массы, но и сокращению количества минералов в костной ткани. Кроме того, добровольцы также столкнулись с ростом жира в области талии. По словам ученых, такое влияние особенно опасно для людей в пожилом возрасте, так как может спровоцировать хронические болезни.