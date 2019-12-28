Наука и технологии
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Выявлена опасность продолжительных каникул
Однако если они проходят активно - можно не переживать
Издание The Physiological Society опубликовало исследование, в рамках которого английские ученые из Ливерпульского университета установили вред относительно недолгого отсутствия спорта. Так, по словам специалистов, двухнедельные каникулы способны отрицательно отразиться на состоянии мышечной ткани.
В эксперименте было задействовано порядка 47 добровольцев, которых разделили на две возрастные группы: в возрасте от 20 до 30 лет, а также пожилые люди от 60 лет. Так, если до начала эксперимента участники проходили как минимум 10 тысяч шагов в день, то в рамках исследования их попросили сократить физическую активность до 1,5 тысяч шагов.
Выяснилось, что ограничение физической активности привело не только к уменьшению мышечной массы, но и сокращению количества минералов в костной ткани. Кроме того, добровольцы также столкнулись с ростом жира в области талии. По словам ученых, такое влияние особенно опасно для людей в пожилом возрасте, так как может спровоцировать хронические болезни.