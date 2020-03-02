Выявлена польза “просиживания” в интернете во время работы

В ходе исследования ученые проанализировали поведение порядка 258 студентов, отслеживая при этом уровень их удовлетворенности работой, а также фиксируя позывы к увольнению и негативный опыт на работе. Было установлено, что даже те люди, с которыми плохо обращались на работе, но которые имели возможность просиживать в интернете во время работы, показывали более высокие уровни удовлетворенности, а также отмечали более низкое желание сменить ее.

По мнению экспертов, просиживание в интернете в рабочее время может не только понизить уровень стресса, но и увеличить продуктивность. Так, отмечается, что минутные паузы способствуют приливу энергии, что и приводит к росту производительности.