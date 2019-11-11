Выявлена самая пьющая страна в мире

Россия также попала в десятку самых пьющих стран, однако расположилась в ней на седьмом месте, с 11,1 литрами в год. Отмечается, что пристрастие к алкоголю у россиян заметно уменьшилось с 2007 года, когда Россия являлась лидером среди пьющих стран. Второе место досталось Австрии, где люди выпивают 11,8 литров в год, а следом за ней расположились жители Франции и Чехии, которые выпивают по 11,6 литров и Люксембурга с 11,3 литрами. Шестое место досталось Латвии и Ирландии, в котором употребляется порядка 11,2 литров. На седьмом месте, помимо России, расположилась Венгрия, жители которой как и россияне выпивают 11,1 литров алкоголя. Закрывают данный список Германия - 10,8 литров, Португалия - 10,7 литров и Польша, с показателем в 10,6 литров.

Наименее пьющими признаны жители Индонезии, которые употребляю скромные 0,3 литра алкоголя, Турции - 1,4 литра, Израиля - 2,6 литров, Индии - 3 литра, а также Коста-Рики с показателем в 3,8 литров.