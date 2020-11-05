Выявлена степень контактов, при которой возникает вспышка коронавируса

Исследователи отметили, что сам контактный индекс представляет из себя среднее число физических контактов за день общительного человека в городских условиях. Степень контактов вычислялось посредством геолокации обезличенным смартфонов. В то же время, контакт засчитывался только в том случае, если люди не выходили за рамки условного квадрата 8 на 8 метров.

Впоследствии исследователи сопоставили графики колебания показателей контактного индекса и коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Обнаружилось, что выявленные показатели очень близки. Так, при увеличении контактного индекса растет и коэффициент распространения вируса. Это позволило выявить степень контактов, при которой возникает вспышка коронавируса.

”Индекс контакта около 50 или более может привести к устойчивому сверхкритическому режиму с коэффициентом распространения инфекции более единицы”, — поделились авторы исследования.