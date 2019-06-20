Выявлена связь между уровнем интеллекта и заботой о детях

Исследователи Цюрихского университета выявили связь между размером мозга животных и заботой самцов о самках и детенышах.

Как оказалось, у видов с более крупным мозгом относительно размеров тела, а соответственно с более высоким уровнем интеллекта, самки могут рассчитывать на помощь «отцов» в воспитании потомства.

В исследовании отмечается: «Чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем выше интеллект животного. Это означает, что виды млекопитающих с крупным мозгом умнее тех, у кого мозг мал. Однако наличие крупного мозга имеет свою цену: у детенышей две трети получаемой извне энергии уходит на его питание».

У таких детёнышей должно быть достаточно в наличии молока, а затем и другой пищи. Самки оказываются неспособны прокормить потомство в одиночку и им требуется помощь самцов или других сородичей. Как показало исследование, виды животных с «заботливыми» самцами могут «в энергетическом плане позволить себе иметь более крупный мозг».