Выявлена уязвимость сбора биометрии клиентов банков через смартфоны

К слову, большая часть российских банков не намерена переходить на удаленный прием биометрии, оставив возможность сдать ее лишь в своих собственных офисах. Правда тот же Сбербанк все же начал сбор биометрических данные при помощи их же смартфонов, но при этом банк все же создал дополнительную степень защиты — клиенты все равно должны в дальнейшем подтвердить свою личность: либо голосом, совершив звонок в колл-центр, либо при помощи лица, сходив в отделение Сбербанка.

”На наш взгляд, сбор биометрии через смартфон клиента не является безопасным, так как существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты данных клиента”, — рассказал представитель московского кредитного банка.