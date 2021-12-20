Выявлено лекарство от тяжелой формы коронавируса

Сообщается, что в рамках экспериментов на генетически модифицированных грызунах было установлено, что осложнения при коронавирусной инфекции происходят ввиду чрезмерной воспалительной реакции иммунитета. В то же время, могут быть полезны в выздоровлении два известных метода терапии — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон. Антитела способствуют выздоровлению лишь на начальных стадиях болезни.

В рамках эксперимента в носовую полость животных был введен коронавирус. Из-за этого у мышей развилась болезнь и достигла тяжелой формы с ее типичными проявлениями: повреждение легких, потеря веса и избыточная воспалительная реакция иммунитета. Оказалось, что использование иммунодепрессанта дексаметазона на ранних стадиях — опасно. Но на более поздних стадиях COVID-19 данное лекарство способствовало подавлению воспалительной реакции, которая чревата повреждениями органов.