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Выявлено лекарство от тяжелой формы коронавируса

Однако на ранних стадиях болезни оно опасно
Издание Nature Biotechnology, ссылаясь на исследователей Йельского университета, опубликовало материал, в котором было названо лекарство от тяжелой формы коронавирусной инфекции.
Выявлено лекарство от тяжелой формы коронавируса

Сообщается, что в рамках экспериментов на генетически модифицированных грызунах было установлено, что осложнения при коронавирусной инфекции происходят ввиду чрезмерной воспалительной реакции иммунитета. В то же время, могут быть полезны в выздоровлении два известных метода терапии — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон. Антитела способствуют выздоровлению лишь на начальных стадиях болезни.

В рамках эксперимента в носовую полость животных был введен коронавирус. Из-за этого у мышей развилась болезнь и достигла тяжелой формы с ее типичными проявлениями: повреждение легких, потеря веса и избыточная воспалительная реакция иммунитета. Оказалось, что использование иммунодепрессанта дексаметазона на ранних стадиях — опасно. Но на более поздних стадиях COVID-19 данное лекарство способствовало подавлению воспалительной реакции, которая чревата повреждениями органов.

Источник: Nature Biotechnology
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