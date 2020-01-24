Выявлено неожиданное влияние цвета одежды на животных

Так, если говорить о птицах, у которых оперение преимущественно состоит из красных или оранжевых цветов, то они в меньшей степени испытывают стресс и страх перед людьми, одетыми в одежду такого же цвета. Но не только птицы реагируют на цвета в одежде людей — те же западные заборные игуаны, если они прожили без каких-либо контактов с людьми, куда меньше пугаются экотуристов, цвет одежды которых пересекается с расцветкой самих ящериц.

*”Людям, которые увлекаются экологическим туризмом, нужно задумываться над подбором одежды очень тщательно, если они не хотят напугать обитателей природных биомов. Удивительно, что до сих пор никто не замечал этого. Хотя я уверена, что люди замечали, что одежда тех или иных цветов влияет на поведение животных, но не придавали этому достаточного значения. Поэтому я планирую и впредь заниматься исследованиями по этой теме", — рассказала автор исследования Бреанна Путнам.