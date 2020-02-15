Выявлено положительное влияние орехов на здоровье сердца

Так, согласно исследованию, люди, которые имеют повышенную вероятность возникновения сердечного приступа, могут уменьшить эти риски придерживаясь здоровой диеты с обязательным включением в рацион орехов. Исследователи сообщают, что употребление орехов способствует уменьшению уровня холестерина, а также триглицеридов липопротеинов низкой плотности, которые, в свою очередь, участвуют в накоплении бляшек в артериях.

Кроме того, сообщается, что орехи могут улучшить состояние слизистой оболочки артерий. Также употребление орехов может уменьшить воспаление, связанное с сердечной болезнью, а также снизить вероятность образования сгустков крови, которые могут привести к летальному исходу.