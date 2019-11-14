Выявлены главные недостатки умных часов от Xiaomi

Так, директор по дизайну компании Рен Йи на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo написал, что основным недостатком устройства является его производительность. Отметим, что Mi Watch работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G, что вызвало негодование фанатов, поскольку она является не самой актуальной. По словам главы Xiaomi, еще одним недостатком гаджета признан его тяжелый вес, что связано с его размерами. Mi Watch оснащены 1,78 дюймовым экраном, с размерами равными 44,7 х 36,9 х 12,3 мм, тогда как его вес составляет 44 г или 56 г, что зависит от модели. Также, Рен Йи отметил, что первые “умные” часы получили довольно некачественное звучание, несмотря на большой вырез, который был выполнен на корпусе динамика.

Кроме того, сообщается, что устройство имеет недостатки в работе системы искусственного интеллекта, а также при работе с устройствами умного дома, что может быть исправлено в последующих обновлениях.