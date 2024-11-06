Выявлены клетки мозга, которые помогают планировать действия

Исследование, проведенное учеными из Сainsbury Wellcome Center в Лондонском университете и Оксфордском университете, показало, как мыши обучались последовательностям действий с одинаковой структурой. Эксперименты позволили ученым обнаружить, как мыши обобщают структуры для новых задач — это признак умного поведения.

Используя устройства для записи активности клеток мозга, ученые обнаружили, что клетки в медиальной лобной коре отслеживают прогресс животного в выполнении действий. Оказавшись в новой ситуации, мыши могли предсказать следующий шаг в последовательности, несмотря на то, что никогда не сталкивались с таким сценарием.

Ученые уверены, что это открытие поможет лучше понять, как мозг решает задачи и как подобные процессы могут нарушаться при психических расстройствах, таких как шизофрения.