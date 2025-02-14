Выявлены новые изменения в мозге при болезни Паркинсона

Астроциты – это клетки, которые поддерживают работу нейронов. В ответ на повреждение они активизируются, однако их роль при болезни Паркинсона до сих пор остается малоизученной. Ученые впервые использовали новые изотопы BU99008 и Депренил, чтобы визуализировать эти изменения с помощью методов визуализации мозга.

Команда под руководством Амира Кумара изучила ткани мозга пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей. Они обнаружили, что у больных людей астроциты ведут себя иначе, а новые изотопы могут точно выявлять зоны воспаления. Это открывает путь к более точной диагностике болезни и, возможно, новым методам лечения.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как воспаление влияет на развитие болезни. Они также изучат новые маркеры воспаления, обнаруженные в ходе работы, чтобы понять их роль в прогрессировании заболевания.