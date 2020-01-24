Выявлены причины возникновения ревности и ее влияния на организм

Так, причину возникновения ревности изучили ученые из Пекинского университета, которые опубликовали результаты своих трудов в научном журнале Nature. В их тесте приняло приняло 40 студентов и в конечном итоге они сумели выяснить, что ревность возникает именно на этапе сложившихся отношений, а не в самом начале. По мнению экспертов, это связано с тем, что чем дольше мы находимся с определенным человеком в романтических отношениях, тем больше мы боимся его потерять. А МРТ, которое ученые провели на испытуемых, помогло определить, какая часть мозга оказалась ответственной за ревность. Так, возбуждение в вентральной префронтальной коре мозга было замечено у людей, которые находились в состоянии наибольшего счастья, но при этом у этих же людей повышались и показатели подкорковых базальных ганглий, вызывающих ревность.

”Ревность – один из способов, созданных самой природой, для сохранения созданных союзов”, — заключили ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе.