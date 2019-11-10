Выявлены регионы России, в которых чаще всего покупают иномарки

Вторую строчку заняла соседняя Московская область, количество приобретенных машин в которой составило порядка 91,5 тысяч, а третье место досталось Санкт- Петербургу, жители которого купили 67,4 тысяч иномарок. Следующие в данном списке оказались жители Краснодарского края, которые купили 35,4 тысяч транспортных средств, а также покупатели из Республики Татарстан с 34,7 тысячами иномарок.

В данном рейтинге также оказались такие области, как Свердловская - 26,5 тысяч автомобилей, Республика Башкортостан - 26,3 тысяч, Ростовская - 21,2 тысячи, Самарская - 21 тысяча и Челябинская - 20,9 тысяч.