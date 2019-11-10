Наука и технологии
Сегодня 12:49
Выявлены регионы России, в которых чаще всего покупают иномарки
От Москвы до Челябинска
Аналитическое агентство “Автостат” опубликовало список регионов, которые в период с января по сентябрь 2019 года чаще всего приобретали новые иномарки. Так, возглавили данный рейтинг, что вполне ожидаемо, жители Москвы, которые купили порядка 151 тысячи автомобилей.
Вторую строчку заняла соседняя Московская область, количество приобретенных машин в которой составило порядка 91,5 тысяч, а третье место досталось Санкт- Петербургу, жители которого купили 67,4 тысяч иномарок. Следующие в данном списке оказались жители Краснодарского края, которые купили 35,4 тысяч транспортных средств, а также покупатели из Республики Татарстан с 34,7 тысячами иномарок.
В данном рейтинге также оказались такие области, как Свердловская - 26,5 тысяч автомобилей, Республика Башкортостан - 26,3 тысяч, Ростовская - 21,2 тысячи, Самарская - 21 тысяча и Челябинская - 20,9 тысяч.