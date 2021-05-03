Наука и технологии
Сегодня в 09:03
Выжигающий 100 тысяч сорняков в час трактор-беспилотник попал на видео
И всё в рамках официальной рекламной компании технологии будущего
В сети появилось видео, опубликованное компанией Carbon Robotics. На нём роботизированный трактор демонстрирует все свои возможности, в том числе и способность выжигать 100 тыс сорняков в час.
По словам разработчиков новинки, их устройство «совершит настоящую революцию в сельском хозяйстве». Сельскохозяйственное оборудование весит 4,3 тонны и способно ориентироваться в округе благодаря встроенным камерам, а также GPS-навигатору.
Система искусственного интеллекта позволяет беспилотнику активировать сразу 8 лазеров мощностью по 150 Вт каждый при обнаружении сорняков. Именно используя их новинка способна испарять вредителей под корень.
Также сообщается, что разработка Carbon Robotics умеет обрабатывать площадь до 8 га в сутки. При этом первая партия тракторов будущего уже распродана. Выпуск следующей намечен уже на 2022 год.