Выжигающий 100 тысяч сорняков в час трактор-беспилотник попал на видео

По словам разработчиков новинки, их устройство «совершит настоящую революцию в сельском хозяйстве». Сельскохозяйственное оборудование весит 4,3 тонны и способно ориентироваться в округе благодаря встроенным камерам, а также GPS-навигатору.

Система искусственного интеллекта позволяет беспилотнику активировать сразу 8 лазеров мощностью по 150 Вт каждый при обнаружении сорняков. Именно используя их новинка способна испарять вредителей под корень.

Также сообщается, что разработка Carbon Robotics умеет обрабатывать площадь до 8 га в сутки. При этом первая партия тракторов будущего уже распродана. Выпуск следующей намечен уже на 2022 год.