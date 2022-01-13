Вздутие и запор оказались симптомами дефицита витамина В12

Чем ниже уровень В12, тем хуже работает весь желудочно-кишечный тракт. Из-за повреждения нервов, начинается парализация ткани, выстилающей внутренние стенки ЖКТ, что приводит к плохому усвоению пищи. Результат — вздутие и запоры или, наоборот, диарея.

Кроме того, витамин В12 необходим для выработки эритроцитов, доставляющих кислород в ткани кишечника и преобразующих пищу в энергию. При недостатке эритроцитов и, как следствие, кислорода, к вышеописанной симптоматике может присоединиться тошнота.

По словам врачей, если человек наблюдает у себя такое состояние, необходима консультация специалиста, который назначит необходимое лечение.

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