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Вздутие и запор оказались симптомами дефицита витамина В12

Из-за сбоев в нервной системе
При недостатке любого вещества в организме запускаются соответствующие изменения и внешние проявления этого. При падении уровня витамина В12, который необходим для нормальной работы нервной системы, страдает кишечник, что может вызвать ряд неприятных симптомов.
Вздутие и запор оказались симптомами дефицита витамина В12

Чем ниже уровень В12, тем хуже работает весь желудочно-кишечный тракт. Из-за повреждения нервов, начинается парализация ткани, выстилающей внутренние стенки ЖКТ, что приводит к плохому усвоению пищи. Результат — вздутие и запоры или, наоборот, диарея.

Кроме того, витамин В12 необходим для выработки эритроцитов, доставляющих кислород в ткани кишечника и преобразующих пищу в энергию. При недостатке эритроцитов и, как следствие, кислорода, к вышеописанной симптоматике может присоединиться тошнота.

По словам врачей, если человек наблюдает у себя такое состояние, необходима консультация специалиста, который назначит необходимое лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: МедикФорум
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