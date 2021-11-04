Взломали данные более 40 миллионов пользователей VPN-сервисов

В сеть утекли данные тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. Оба принадлежат международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. Данные юзеров были оставлены на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB.



В базе со слитой информацией были логины и пароли, адреса электронных почт, даты регистрации, а также IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, обновления профиля и последнего входа в сеть. В базе были данные с 2017 по 2021 года.



Ранее гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров рассказал, какой VPN-сервис может быть безопасным. По мнению Шарова, единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный. Эксперт напомнил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому принадлежит тот или иной сервис.