В скомпрометированной базе содержались электронные адреса и хешированные пароли клиентов. Хотя прямого доступа к платежным данным не зафиксировано, специалисты советуют не откладывать смену пароля и при необходимости активировать двухфакторную аутентификацию.

По словам эксперта и инженера-аналитика компании «Газинформсервис» Александра Катасонова, подобные атаки демонстрируют уязвимость даже сервисов, которые многие воспринимают как простые домашние приложения для фильмов и музыки. Важно учитывать, что украденные данные киберпреступники могут использовать не сразу, а спустя время, комбинируя их с другими утечками для более масштабных атак.

По мнению специалистов, в подобных случаях имеет значение не только быстрая реакция компании, но и выстраивание многоуровневой системы защиты. Современные инструменты безопасности должны обеспечивать надежную защиту именно на уровне хранения информации, так как доступ к базе может дать злоумышленникам больше возможностей, чем отдельные сбои в приложениях.