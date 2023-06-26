Взломавшего Илона Маска и Билла Гейтса хакера приговорили к 5 годам тюрьмы

Среди жертв его группировки были такие известные личности, как Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос и Джо Байден, а также компании Apple, Uber и Binance.

Джозеф Джеймс О'Коннор также согласился выплатить штраф в размере $794 тыс в качестве компенсации пострадавшим от его деятельности.

Сообщается, что злоумышленник с сообщниками использовал социальную инженерию для получения доступа к защищённым системам и кражи информации.

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил хакера к пяти годам лишения свободы, однако отсидит он лишь половину этого срока. Всё из-за того, что он более двух лет провёл под стражей во время предварительного расследования.