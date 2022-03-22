Взломавшие NVIDIA и Samsung хакеры атаковали ещё одну компанию

Добиться этого удалось при помощи шифровальщика-вымогателя. По итогу злоумышленникам удалось украсть в основном исходный код программных разработок Vodafone — они были размещены в общей сложности в 5 тыс репозиториях GitHub.

Помимо этого хакеры «угнали» и исходный код базы данных португальской медиакорпорации Impresa и исходники компаний MercadoLibre и MercadoPago. Все они занимаются электронной коммерцией.

Отметим, что участники Lapsus$ оказались с юморком. Они опубликовали в Telegram опрос, в котором спросили у подписчиков — какие именно исходники им следует слить в первую очередь.