Взломавший iPhone 2G и PS3 хакер уволился из Twitter

Взломавший iPhone 2G и PS3 хакер уволился из TwitterПроработав в компании не более месяца
Несколько недель назад Илон Маск пригласил легендарного хакера Ge0h0t на работу в Twitter. На новом месте ему предлагалось починить две функции соцсети: поиск и всплывающее окно для незарегистрированных пользователей.
Фото: TechCrunch
Началось всё с того, что специалист по кибербезопасности поддержал заявление Маска о том, что компания должна быть «чрезвычайно жесткой». Он отметил, что «именно с таким отношением создаются невероятные вещи».
Изначально на «починку» соцсети Ge0h0t получил 12 недель. Но спустя всего 5,5 заявил, что покидает компанию. При этом он так и не уточнил, смог ли он справиться с возложенной на него задачей или нет.
Хакер лишь написал, что «ценил эту возможность, но не думал, что сможет оказать там какое-то реальное влияние».
Джордж Хотц — 33-летний разработчик. Наибольшую известность он получил за первый в истории jailbreak iPhone в возрасте 17 лет, а также взлом консоли PlayStation 3.