Взломавший iPhone 2G и PS3 хакер уволился из Twitter

Началось всё с того, что специалист по кибербезопасности поддержал заявление Маска о том, что компания должна быть «чрезвычайно жесткой». Он отметил, что «именно с таким отношением создаются невероятные вещи».

Изначально на «починку» соцсети Ge0h0t получил 12 недель. Но спустя всего 5,5 заявил, что покидает компанию. При этом он так и не уточнил, смог ли он справиться с возложенной на него задачей или нет.

Хакер лишь написал, что «ценил эту возможность, но не думал, что сможет оказать там какое-то реальное влияние».

Джордж Хотц — 33-летний разработчик. Наибольшую известность он получил за первый в истории jailbreak iPhone в возрасте 17 лет, а также взлом консоли PlayStation 3.