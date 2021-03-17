Наука и технологии
Сегодня в 17:32
Взломавший Twitter-аккаунт Илона Маска подросток получил три года тюрьмы
А ведь могли сделать парня высококлассным специалистом по кибербезопасности
В сети появилось продолжение истории парня, который в свои 17 лет мог похвастаться взломом Twitter-аккаунтов Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и прочих знаменитостей. Как оказалось, после 229-дневного домашнего ареста, его отправили в тюрьму на три года.
Речь идёт о Грэме Иван Кларке, который в июле 2020 году, вместе с сообщниками, получил доступ к тысячам аккаунтов в Twitter. Как пишет The Verge, в результате обмана подписчиков знаменитых пользователей, ему удалось выманить у них более 100 тыс долларов.
Напомним, что результаты расследования Twitter показали, что хакеры использовали метод телефонного фишинга. Они обманом убедили сотрудников Twitter в том, что они общаются с другими работниками соцсети. В результате, таким образом злоумышленники получили доступ к внутренним инструментам платформы.