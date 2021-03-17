Взломавший Twitter-аккаунт Илона Маска подросток получил три года тюрьмы

Речь идёт о Грэме Иван Кларке, который в июле 2020 году, вместе с сообщниками, получил доступ к тысячам аккаунтов в Twitter. Как пишет The Verge, в результате обмана подписчиков знаменитых пользователей, ему удалось выманить у них более 100 тыс долларов.

Напомним, что результаты расследования Twitter показали, что хакеры использовали метод телефонного фишинга. Они обманом убедили сотрудников Twitter в том, что они общаются с другими работниками соцсети. В результате, таким образом злоумышленники получили доступ к внутренним инструментам платформы.