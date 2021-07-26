Взрыв гигантского метеорита в небе попал на видео

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Взрыв гигантского метеорита в небе попал на видеоВыглядит впечатляюще
В 2013 году сеть облетели кадры с падением метеорита в Челябинске. Их появление стало возможным благодаря повсеместному распространению видеорегистраторов в России. Теперь же подобный ролик был запечатлён при взрыве небесного тела в небе над Норвегией.
Речь также идёт о гигантском метеорите, пишет Telegram-канал «Подъем». На кадрах видно, как в результате взрыва ночное небо становится светлым как днём. При этом в левой части записи видно Луну — примерно такого же размера и летящий объект.
Издание пишет, что запечатлённый метеорит очень большой и достаточно редкий. На данный момент нет никакой информации о месте его падения. Неизвестен также и материал, из которого он состоит.
Напомним, что чуть ранее жители американского города Уэст-Палм-Бич, сняли видео, на котором «засветился» пролетавший на близком расстоянии над городом метеорит.