Взрыв гигантского метеорита в небе попал на видео

Речь также идёт о гигантском метеорите, пишет Telegram-канал «Подъем». На кадрах видно, как в результате взрыва ночное небо становится светлым как днём. При этом в левой части записи видно Луну — примерно такого же размера и летящий объект.

Издание пишет, что запечатлённый метеорит очень большой и достаточно редкий. На данный момент нет никакой информации о месте его падения. Неизвестен также и материал, из которого он состоит.

Напомним, что чуть ранее жители американского города Уэст-Палм-Бич, сняли видео, на котором «засветился» пролетавший на близком расстоянии над городом метеорит.