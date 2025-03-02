Взрывное развитие китайского ИИ заставило OpenAI выпускать модели без улучшений

OpenAI вынуждена регулярно выпускать новые ИИ-модели без серьёзных улучшений, так как испытывает давление со стороны конкурентов, таких как китайские Deepseek и Alibaba, которые представили нейросети с открытым исходным кодом.

Американская компания признаёт, что её продукты стоят дороже, чем предложения Deepseek, Alibaba, Anthropic, Google и Mistral. Кроме того, OpenAI критикуют за недостаточное внимание к русскому языку и другим языкам стран СНГ, что открывает перед российскими компаниями возможности для создания собственных моделей, отвечающих специфическим потребностям бизнеса.

«Если раньше OpenAI воспринималась как бесспорный технологический лидер, то сейчас другие компании — в Китае, Европе и США — активно сокращают разрыв», — заявила MTS AI.