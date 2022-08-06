Взвоем от жары ещё больше: извержение вулкана Тонга ускорит глобальное потепление по всему миру

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Взвоем от жары ещё больше: извержение вулкана Тонга ускорит глобальное потепление по всему мируУчёные бьют тревогу
Вулканологи забили тревогу в связи с недавним извержением подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапа, расположенного в Тихом океане. Результатом извержения стал мощный выброс водяного пара.
Как раз об этом учёные и говорят: пар после извержения Тонга мог спровоцировать цепочку нарушений в озоновом слое Земли, что ускорит глобальное потепление.
Поэтому все меры человечества по снижению углеродного следа могут оказаться напрасными из-за объективной причины, с которой невозможно бороться.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: