Взвоем от жары ещё больше: извержение вулкана Тонга ускорит глобальное потепление по всему миру

Как раз об этом учёные и говорят: пар после извержения Тонга мог спровоцировать цепочку нарушений в озоновом слое Земли, что ускорит глобальное потепление.

Поэтому все меры человечества по снижению углеродного следа могут оказаться напрасными из-за объективной причины, с которой невозможно бороться.