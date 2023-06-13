Взять «Интеграл»: в России создадут свой дальнемагистральный самолет

Взять «Интеграл»: в России создадут свой дальнемагистральный самолетВзлетит он около 2030 года
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о разработке в России дальнемагистрального самолета. Однако, взлетит он, скорее всего, не раньше 2030 года.
К 2028-2030 году в России будет создан отечественный дальнемагистральный пассажирский самолет, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Разработкой проекта «Интеграл» — работой над новыми технологиями и обликом самолета — занимается «Институт имени Н.Е. Жуковского». По словам вице-премьера, самолет поднимется в воздух после 2030 года, максимум — «в промежутке 2028-2030 годов».
Кроме того, Россия продолжит совместную с партнерами из Китая разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В проект будут внесены изменения, учитывающие санкции со стороны западных стран, заявил Мантуров.