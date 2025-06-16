Washington Post начал расследование кибератаки на почту своих журналистов

Опубликовано 16 июня 2025, 17:151 мин.
Washington Post начал расследование кибератаки на почту своих журналистовВзлом может быть делом рук иностранного государства
В редакции Washington Post началось внутреннее расследование после того, как стало известно о несанкционированном доступе к рабочим электронным ящикам нескольких сотрудников. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
© Ferra.ru
Инцидент затронул ограниченное число журналистов, чья работа связана с вопросами национальной безопасности и экономической политики. В их число входят и те, кто занимается темами, касающимися Китая. Предполагается, что атака была целенаправленной и могла быть организована с участием иностранного государства.
По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к корпоративным аккаунтам Microsoft, использующимся сотрудниками издания. Это дало им возможность читать рабочую переписку и, возможно, собирать конфиденциальную информацию.
О взломе стало известно в четверг, после чего руководство газеты инициировало проверку. На данный момент детали атаки и точное число пострадавших сотрудников не раскрываются.