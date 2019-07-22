Western Union ограничила вывод денег из России за рубеж

Теперь Western Union позволит переводить за границу лишь 600 тыс рублей в месяц в одну страну. Введение обновленных лимитов связано с соблюдением новых российских законов. Согласно сайту компании, дневное ограничение при переводе денег через границу составляет 100 тыс рублей в день. В правилах для переводов из отделения говорится о законодательном ограничении суммы перевода в 5 тыс долларов в день. Ограничение в 100 тыс рублей для таких стран как Казахстан, Киргизия, Китай и Вьетнам остается в силе, без изменений.