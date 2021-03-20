WhatsApp, Instagram и Facebook временно перестали работать сразу во многих странах

Информацией об этом поделился сервис Downdetector. Сбои в работе мессенджера WhatsApp были замечены в 20:00. Отмечается, что на пике жалоб на работу было большинство и все они были связаны с подключением к серверу. С этим столкнулись пользователи из России, Германии, Нидерланд, Франции, Японии, Великобритании, США и прочих.

Вместе с тем перестала работать и соцсеть Instagram. Поступило порядка 8408, больше половины из которых связаны с проблемами с загрузкой. 25% жаловались на сбои во время входа, тогда как 17% отмечали проблемы с работой сайта в целом. Такая ситуация наблюдалась в России, Франции, Германии, ОФЭ, США, Финляндии, Бельгии и других странах. Что касается Facebook, на его работу поступило вчера 260 жалоб.

Глобальный сбой соцсетей и мессенджера закончился примерно через час.