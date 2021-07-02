WhatsApp оштрафуют за нелокализацию данных россиян

Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Выяснилось, что в компаниях не стали подтверждать локализацию баз данных россиян. За это будут составлены административные протоколы и штрафы. Так, WhatsApp за это может грозить до 6 млн рублей, в то время как Facebook и Twitter могут оштрафовать на сумму до 18 млн рублей, поскольку они не выполняют это требование не в первый раз.

“Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России”, — сообщает Роскомнадзор.