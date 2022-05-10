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WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонах

Неужели мы дождались этого?
В сети появилась информация о том, что в WhatsApp наконец-то появится долгожданная функция, позволяющая использовать один аккаунт на нескольких смартфонах.
WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонах

Если быть точнее, то разработчики мессенджера реализуют возможность подключить один из ваших телефонов к другому при помощи свежей функции — «Режим компаньона».

На данный момент нововведение лишь тестируют, но в дальнейшем оно должно появиться на двух главных мобильных системах — Android и iOS.

WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонах

Издание WABetaInfo, в подтверждение слухам о новой возможности, опубликовало скриншот, демонстрирующий процесс спаривания двух устройств. Именно его вы можете наблюдать выше.

Отметим, что хоть в WhatsApp и тестируют новую функцию, когда именно она появится в открытом доступе для обычных пользователей — неизвестно. Но учитывая, что о ней уже много чего известно, можно рассчитывать на скорый релиз.

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