WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонах

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WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонахНеужели мы дождались этого?
В сети появилась информация о том, что в WhatsApp наконец-то появится долгожданная функция, позволяющая использовать один аккаунт на нескольких смартфонах.
Если быть точнее, то разработчики мессенджера реализуют возможность подключить один из ваших телефонов к другому при помощи свежей функции — «Режим компаньона».
На данный момент нововведение лишь тестируют, но в дальнейшем оно должно появиться на двух главных мобильных системах — Android и iOS.
Издание WABetaInfo, в подтверждение слухам о новой возможности, опубликовало скриншот, демонстрирующий процесс спаривания двух устройств. Именно его вы можете наблюдать выше.
Отметим, что хоть в WhatsApp и тестируют новую функцию, когда именно она появится в открытом доступе для обычных пользователей — неизвестно. Но учитывая, что о ней уже много чего известно, можно рассчитывать на скорый релиз.