WhatsApp разрешит использовать один аккаунт сразу на двух смартфонах

Если быть точнее, то разработчики мессенджера реализуют возможность подключить один из ваших телефонов к другому при помощи свежей функции — «Режим компаньона».

На данный момент нововведение лишь тестируют, но в дальнейшем оно должно появиться на двух главных мобильных системах — Android и iOS.