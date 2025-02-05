Как с автобусами в Я. Картах? Whoosh начал делиться с администрациями городов информацией об использовании электросамокатов

Ранее данные о работе кикшеринга передавались с помощью существующих протоколов, но они не позволяли полностью отслеживать движение электросамокатов. Теперь благодаря протоколу MDS города получают полную картину, включая информацию о статусе самокатов (в аренде, заряжен или недоступен), уровне заряда, а также траекториях поездок.

Протокол MDS — это open-source система, разрабатываемая для улучшения обмена данными между операторами кикшеринга и городскими властями. Эта информация поможет городам лучше управлять транспортными потоками и развивать инфраструктуру. Например, можно будет оценить, где необходимо создать велоинфраструктуру или организовать транспортные хабы, чтобы улучшить доступность и безопасность.

Егор Баяндин, технический директор Whoosh, отметил, что этот шаг помогает повысить прозрачность работы кикшеринга в городах. По его словам, передача более точных данных позволяет оперативно принимать решения, которые улучшат транспортное обслуживание горожан. Электросамокаты уже стали неотъемлемой частью системы городского транспорта, и сбор данных о их использовании будет способствовать улучшению городской мобильности.