Whoosh начал выявлять пользователей с плохой реакцией для ограничения скорости

В приложение Whoosh внедрена технология тестирования пользователей, которые намерены арендовать самокат. Среди пользователей, попавших в выборку, 67% отвечают без ошибок, демонстрируя адекватную реакцию на окружающую обстановку, и совершают поездку с обычной скоростью.

Остальные 37%, которые не справляются с заданиями и не могут пройти тесты на предмет выявления критической усталости или опьянения, могут поехать с ограничением скорости до 15 км/ч. Но, как правило, при условии сниженной скорости, пользователь отказывается ехать.

«Согласно статистике, тест отсеивает пользователей с подозрением на замедленные когнитивные реакции из-за критической усталости или опьянения. Контроль скорости самоката позволяет не допустить разгона, резких и неожиданных манёвров, делает стиль вождения более предсказуемым и спокойным, но, как правило, поездка на условиях низкой скорости не происходит. Самое большое число людей с подозрением на снижение внимания тестирование выявляет на «барных» улицах с полуночи до 4–5 утра в пятницу и субботу», — сказано в пресс-релизе компании Whoosh.