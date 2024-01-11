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Наука и технологии
09:00, 11 января 2024
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WHSP Ring: универсально кольцо для общения с голосовым помощником

Незаметно для всех

На выставке CES 2024 было представлено устройство - WHSP Ring от компании VTouch. Это кольцо, оснащенное датчиком приближения и микрофоном, обеспечивает дискретное общение с голосовыми помощниками.

WHSP Ring: универсально кольцо для общения с голосовым помощником

© WSHP RING

WHSP Ring синхронизируется с приложением VTouch, предоставляя доступ к различным AI-помощникам, которые управляются с телефона. С помощью него можно легко настроить работу умного дома и при этом используя лишь тихие команды.

Устройство работает до полутора дней от одного заряда и до девяти дней с портативным зарядным чехлом. AI-помощники отвечают через наушники, обеспечивая незаметное взаимодействие.

Кольцо также оснащено кнопкой экстренной сигнализации: пять нажатий активируют систему оповещения контактов и запись окружающих звуков в чрезвычайных ситуациях.

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