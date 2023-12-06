Wi-Fi 6 за 1800 рублей: Xiaomi выпустила новый бюджетный роутер в Китае

Модель поддерживает двухдиапазонную скорость передачи данных до 1501 Мбит/с, работает роутер в диапазонах 2,4/5 ГГц. Устройство получило четыре гигабитных порта, к каждому из которых можно подключить кабель.

Роутер оснащён технологией Xiaomi Mesh, позволяющей объединить в одну сеть до 10 маршрутизаторов. Причём настройку устройства можно осуществлять с помощью фирменного приложения Xiaomi для роутеров.

При этом AX1500 может порадовать и владельцев гаджетов Xiaomi и Redmi. Для этих устройств роутер создаст выделенный канал.

Стоимость Xiaomi MIJIA AX1500 — $18. В Китае продажи стартуют 12 декабря.