Wi-Fi 6 за 1800 рублей: Xiaomi выпустила новый бюджетный роутер в Китае

18:19, 06 декабря 2023
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Wi-Fi 6 за 1800 рублей: Xiaomi выпустила новый бюджетный роутер в КитаеДля смартфонов Xiaomi и Redmi создаётся выделенный канал
В Китае Xiaomi выпустила на рынок бюджетный роутер MIJIA AX1500 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.
© Xiaomi
Модель поддерживает двухдиапазонную скорость передачи данных до 1501 Мбит/с, работает роутер в диапазонах 2,4/5 ГГц. Устройство получило четыре гигабитных порта, к каждому из которых можно подключить кабель.
Роутер оснащён технологией Xiaomi Mesh, позволяющей объединить в одну сеть до 10 маршрутизаторов. Причём настройку устройства можно осуществлять с помощью фирменного приложения Xiaomi для роутеров.
При этом AX1500 может порадовать и владельцев гаджетов Xiaomi и Redmi. Для этих устройств роутер создаст выделенный канал.
Стоимость Xiaomi MIJIA AX1500 — $18. В Китае продажи стартуют 12 декабря.
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