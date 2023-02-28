Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандарта

Речь идёт о модели Xiaomi BE7000, в основе которой лежит чип Qualcomm Networking Pro 820. Устройство может похвастаться высокой производительностью и несколькими интересными функциями.

Вычислительная мощность роутера достигает 28 800 DMIPS, что позволяет ему обеспечивать более высокую скорость и более надёжное соединение по сравнению с большинством маршрутизаторов Wi-Fi 6.