Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандарта

Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандартаНа острие технологий
Xiaomi продолжает удивлять. Сначала она представила на MWC 2023 фирменные AR-очки, а теперь показала новый маршрутизатор, поддерживающий ещё незапущенный стандарт Wi-Fi 7.
Фото: Gizmochina
Речь идёт о модели Xiaomi BE7000, в основе которой лежит чип Qualcomm Networking Pro 820. Устройство может похвастаться высокой производительностью и несколькими интересными функциями.
Вычислительная мощность роутера достигает 28 800 DMIPS, что позволяет ему обеспечивать более высокую скорость и более надёжное соединение по сравнению с большинством маршрутизаторов Wi-Fi 6.
Gizmochina
При этом маршрутизатор оснащён семью антеннами, четырьмя портами 2,5G и разъёмом USB 3.0.
К сожалению, цена новинки не была озвучена. Но если верить инсайдерам, устройство будет стоить около 150 долларов.