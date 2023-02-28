Наука и технологии
06:14, 28 февраля 2023
1 мин.

Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандарта

На острие технологий

Xiaomi продолжает удивлять. Сначала она представила на MWC 2023 фирменные AR-очки, а теперь показала новый маршрутизатор, поддерживающий ещё незапущенный стандарт Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандарта

Фото: Gizmochina

Речь идёт о модели Xiaomi BE7000, в основе которой лежит чип Qualcomm Networking Pro 820. Устройство может похвастаться высокой производительностью и несколькими интересными функциями.

Вычислительная мощность роутера достигает 28 800 DMIPS, что позволяет ему обеспечивать более высокую скорость и более надёжное соединение по сравнению с большинством маршрутизаторов Wi-Fi 6.

Wi-Fi 7 заработает лишь в 2024 году. Но Xiaomi уже анонсировала роутер с поддержкой новейшего стандарта

Gizmochina

При этом маршрутизатор оснащён семью антеннами, четырьмя портами 2,5G и разъёмом USB 3.0.

К сожалению, цена новинки не была озвучена. Но если верить инсайдерам, устройство будет стоить около 150 долларов.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Wi-Fi 7
,
#Xiaomi
,
#роутеры
Новости партнеров
Новости партнеров